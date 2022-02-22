台中市社會局長彭懷真說，包括查出2人受虐，又新發現3名幼兒疑似遭不當對待，會請專家釐清是否違反《兒少權法》，對業者提出集體瀆職之告。（盧金足攝）

台中市私立華興托嬰中心去年初被家長控訴虐嬰，今年再爆還有受害者，調查達5名幼嬰遭不當對待，對私立托嬰中心個案，媽媽市長為何要出面道歉？市長盧秀燕22日表示，家長之前提出控訴，但社會局疏忽，不夠周延，再次審視才發現新增受虐者，沒有在第一時間還原真相，令她痛心，這是她要道歉的原因，要還家長公道，保護每個孩子。

華興托嬰中心爆發虐嬰案後，業者已無限期停業，但風波愈演愈烈，綠營怒嗆要有人下台負責，社會局正副局長與主管也都自請處分。

盧秀燕今日在市政會議表示，社會局全面檢視監視器畫面，發現新增3名幼兒疑似遭受不當對待，私立華興托嬰中心的作為令人非常痛心，每個兒童不該受不當對待，有人認為該托嬰中心為私立，並非公立托嬰中心，市長為何要道歉？

「審視整個案子，社會局有疏忽！」盧秀燕強調，家長去年2月即向社會局提出控訴，但社會局不夠周延，經再次審視後，稽查出涉虐嬰的托育人員，由社會局停止取消其托育人員資格，其他托育人員坐視不管，一併處份，不只兒童集體受害，調查過程未盡詳實不夠周延，表示監督不夠嚴謹，將研議提高標準加重裁罰。

盧秀燕強調，幼托業者都有愛心經營，少數疏忽幼童也不應該，「這是我要道歉的原因，要在第一時間還原真相，保護個案孩子」。

社會局長彭懷真表示，審視10天監視畫面後，包括已查出的2人受虐，又新發現3名幼兒疑似遭不當對待，會邀請專家釐清是否違反《兒少權法》，對業者提出集體瀆職之告，社會局將協同法制局主動拜訪家長，協助採取法律行動。