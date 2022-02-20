轉眼間9天年假過去了，一般上班族除了盡快調整到飽滿的工作狀態外，為人父母者還要額外思考孩子的壓歲錢該怎麼處理？愈來愈多現代父母不似以前「媽媽幫你保管壓歲錢」，而是讓孩子有自主保管的權利；只是，相較於學齡前或是經濟條件仍需仰賴父母的孩子似乎問題不大，對於中年級以上的孩子來說，愈來愈有金錢自主意識、想要獨立支配使用金錢，甚至想要去購買夢寐以求的手機、平板電腦、遊戲網卡或是衣服、鞋子……等。

這樣，問題就來了，父母不免會擔憂：會不會亂花錢、是不是太浪費錢了、太容易的滿足是否不恰當……等一拖拉庫的疑問，也因此常見因為壓歲錢造成親子之間的不愉快和矛盾情結。

掌握理財大關鍵培養孩子「富體質」

有關於孩子壓歲錢的處理，究竟父母該不該幫忙保管壓歲錢？相信也是不少父母所面對的困擾，本周小花平台從如何培養孩子「富體質」切入，帶領讀者一起來探討：孩子的壓歲錢，怎樣處理最聰明？

說到培養孩子的有錢體質，在小花平台《聰明理財》專欄已多有介紹，像是孩子的教育不能等、財商教育就從家庭開始、如何教出理財金頭腦拒當理財盲。

每每一提到培養孩子的金錢觀和理財能力，小花平台保險顧問極力建議，還是得從日常生活教育著手，與其避諱與孩子談論金錢，倒不如將理財融入生活中，「金錢就是生活，不能光是倚靠學校教育讓孩子擁有良好的金錢觀，還是得從日常生活教育著手。」

舉例來說，首先最重要的是，要讓孩子了解金錢是從哪裡來的，絕對不是憑空而來；不妨請同事將自己平時上班的樣子拍照給孩子看，或是如果環境條件允許，可以帶著孩子到公司看看自己是怎麼工作賺錢的。其次，等到孩子愈大時，可以慢慢讓他們有實際用錢的經驗，甚至外出旅遊時，將當天的預算金額教給孩子保管並負責給錢、找錢並計算最後的剩餘，以此強化個人數字概念。