黃琯予近來與台灣北部的自圓法師進行宗教藝術交流，計畫打造結合台灣與大陸兩岸的「藝術文創中心」。(與台灣北部的自圓法師進行宗教藝術交流，計畫打造結合台灣與大陸兩岸的「藝術文創中心」。與台灣北部的自圓法師進行宗教藝術交流，計畫打造結合台灣與大陸兩岸的「藝術文創中心」。與台灣北部的自圓法師進行宗教藝術交流，計畫打造結合台灣與大陸兩岸的「藝術文創中心」。(黃琯予提供／林欣儀台中傳真)

療癒藝術家黃琯予長期致力於美學推廣，有感於疫情衝擊民眾生活，她首度嘗試將科技結合藝術領域創作，今年農曆年後在台中市國稅局舉辦個人畫展「大地之愛」，吸引許多民眾參觀。這場展覽24日結束，接下來將移師到台南市新營區民治市政中心展覽。

黃琯予5年前在台中市大肚山成立「琯予藝術故事館」，除提供藝術家創作展覽平台，也提供美術教學；其畫風多元且細膩，擅長描繪人物或動物等，近年來創作偏向療癒風格，特別提倡「藝術生活化，生活藝術化」，近年來她並與台灣北部的自圓法師進行宗教藝術交流，計畫打造結合台灣與大陸兩岸的「藝術文創中心」。

黃琯予曾獲頒華人楷模傑出女性獎、藝術領軍人物奉獻獎等獎項，也擔任中華文化大使、扶輪社長、藝術家親善大使等職務，她說，這次的「大地之愛」畫展首次嘗試用3D展示，主因在高科技時代更需要藝術推廣心靈療癒，希望透過明亮色彩及活潑的線條，讓藝術能溫暖人心、提供心靈更多美好層面。

至於選在國稅局舉辦畫展，黃琯予說，現代人生活腳步快，大家關注於金錢、數字，透過藝術的美好希望讓辛苦的稅務能舒心些，也透過3D科技讓大家能享受優雅的視覺體驗。

從2月7日展出到24日，黃琯予畫展吸引來自中部地區許多民眾參觀，她說，4月起將移師到台南市新營區民治市政中心展出，盼藝術繼續溫暖人心。