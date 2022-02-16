部分民眾進入公共場合，會選擇用手寫進行實聯制，沒想到因此個資外洩慘被騷擾，一名男網友表示自己在超商做實聯制，填寫姓名電話，沒想到不久後就收到詭異的告白簡訊，讓他決定以後用手機掃QR code就好。

原PO日前在Dcard發文表示，自己到超商進行手寫實聯制，名字電話都屬實，沒想到卻收到奇怪的簡訊，對方表示「我是在捷運站那邊看到你手寫實名制的資料，簡訊給你的」、「覺得你好可愛我好喜歡，現在男生很少像你這麼精緻又可愛」。

男網友分享收到的簡訊內容，對方承認是從手寫實聯制得知他的個資，突然告白又埋怨他。（圖／翻攝Dcard）

不等原PO反應，對方接著歇斯底里地說「可是我看到你好像有女友，我就算了，喔還有我是男的，算了你不要回我了，我就是個廢物同性戀，對不起，為什麼你們討厭愛同性戀，我們台北不是台灣最進步的地方？為什麼沒人要跟我當同性戀，包括你，你為什麼不要，你們真的很奇怪，不要回我，我討厭你。」

貼文引起網友紛紛留言，「好瘋，他到底在自言自語什麼」、「建議可以備案報警處理了」、「這種已經不是正常人了，怪咖不分性向，還提同志出來想一起擋槍，有夠可悲的」、「不管性向如何，這個人就是變態行為，而且違反個資法，你有權決定要不要提告」。

也有人分享類似遭遇，「我之前也被傳過，馬上改掃描，不過沒有你遇到的這個瘋」、「我男友遇過，他去超商沒帶手機所以就用寫的，沒想到回家後發現有個女的加他line」、「上次也是填資料，之後就收到一堆推銷簡訊」、「以後真的掃碼就好，手寫真的等於是直接公開手機號碼」。