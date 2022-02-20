新北市板橋區洪姓男子誤信網路假投資消息，至銀行臨櫃匯款，經行員察覺有異通知轄區海山警分局，員警趕赴銀行阻止洪男匯款，成功避免洪男損失鉅款。

警方表示，洪男於通訊軟體認識網友，網友稱可代為操作外幣賺取匯差，要求洪男下載投資APP，並匯56萬元到指定帳戶。經員警及行員不斷向洪男勸說，並檢視下載APP，發現APP己無法登入，洪男方知險些受騙。

海山分局長周振安呼籲，接獲不明可疑電話、簡訊、網址連結，務必再次提醒自己「冷靜」、「查證」、「報警」的防詐騙三步驟，共同守護自身財產安全。