外送員催出餐 咖啡店員不爽譙「幹X娘」惹官司 07:582022/02/25 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北地檢署 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 某知名連鎖咖啡店廖姓店員，因不滿外送員頻頻催促出餐，一時「賭爛」，憤而三字經脫口而出，嗆外送員「催什麼催，幹你娘，好了會叫你」，遭外送員提告。台北地檢署依公然侮辱罪起訴廖男。 起訴指出，廖男是北市大安區某知名連鎖咖啡店店員，去年11月23日上午11時32分，因不滿陳姓外送員頻頻催促餐點，即在店內當眾幹譙陳「催什麼催，幹你娘，好了會叫你」。 陳錄下與廖的對話內容，向大安分局提告，北檢依公然侮辱罪起訴廖男。 假客服出沒 遭熱心超商店員與竹南警聯手揭穿 女外送員門口等20分鐘 一怒竟「捏爛漢堡」放回裝沒事 #外送員 #店員 #廖男 #出餐 #幹譙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「想繼續喝！」男去美容院爛醉拒回家 揍飛警察眼鏡下場悲劇 17:042022/02/23 社會 女友勞資糾紛 他和「未來岳父」帶友搶超商報復 14:162022/02/22 社會 妹子星巴克被陌生男搭訕 下秒收店員「神秘暗號」超暖心 11:362022/02/21 搜奇 知名舞台劇團男導演 酒吧伸鹹豬手揉同志乳頭下場慘了 12:292022/02/23 社會 好市多買4盒草莓想退貨 店員1句話她不退了 2.7萬人按讚 12:542022/02/20 生活 定序搞烏龍 指揮中心急澄清：手搖飲店員序列和桃機有關 18:122022/02/13 生活 空殼公司吸金「換股詐騙」 安磊科技董座一家三口起訴 08:282022/02/14 社會 大陸最窮影帝寧當外送員拒接爛戲 閃電離婚12年妻原因成謎 08:262022/02/19 娛樂 店員最愛飲品系列！星巴克、路易莎必喝TOP4 「替換喝法」成大推首選 18:492022/02/18 生活 386元餐點「客人硬付441」 外送員愣：考驗算術嗎？ 19:072022/02/18 生活 新北外送員限時車位 商圈可提申請 04:102022/02/18 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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