某知名連鎖咖啡店廖姓店員，因不滿外送員頻頻催促出餐，一時「賭爛」，憤而三字經脫口而出，嗆外送員「催什麼催，幹你娘，好了會叫你」，遭外送員提告。台北地檢署依公然侮辱罪起訴廖男。

起訴指出，廖男是北市大安區某知名連鎖咖啡店店員，去年11月23日上午11時32分，因不滿陳姓外送員頻頻催促餐點，即在店內當眾幹譙陳「催什麼催，幹你娘，好了會叫你」。

陳錄下與廖的對話內容，向大安分局提告，北檢依公然侮辱罪起訴廖男。