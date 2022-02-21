美國一名18歲少女日前獨自前往星巴克時，被陌生男子搭訕，不料櫃台內的店員發現後，隨即在飲料杯上留下暖心字條，告訴少女不用擔心，全店的員工都在關注她的安危，並告訴她「求救暗號」，若有需要隨時都有人可以上前解圍。超暖舉動曝光，引爆網友熱議。

綜合外媒報導，美國德州一名媽媽羅伯森（Brandy Robertson）日前在臉書上透露，女兒就讀高三，日前獨自跑到星巴克讀書，沒想到過程中卻突然走來一名陌生男子，對方還特意發出聲響，吸引女兒注意，想要進一步搭訕，「而這一幕也被店員看在了眼裡」。

星巴克店員當下似乎發現少女的不知所措，擔心少女太年輕，不知道如何應對而被男子糾纏，於是就端出一杯其他客人忘記帶走的熱可可，假裝是少女點的，並且將寫有字條的那一面杯身朝著少女，上頭寫著「妳還好嗎？需要我們介入嗎？如果有需要的話，就把杯蓋取下。」

羅伯森指出，因為女兒當下並未覺得陷入危險，因此沒有將杯蓋取下，不過星巴克內的所有員工還是時時刻刻關注著女兒的安危，直到女兒離開店裡，「他們暖心的舉動讓我和女兒都非常感動，我真的很感激他們」。羅伯森的貼文一出隨即引爆網友熱議，紛紛留言大讚，「熱心的店員讓我對人性恢復了信心」、「太好了，世界上還有善良的人」。