有女網友在全聯購物時，突然遇到一名男子上前搭訕，她當下以為是要借錢，便起了警戒心，沒想到原來對方是為了幫女兒買衛生棉，但不知道怎麼買，所以想請她協助，讓她知道原因後超羞愧，表示「對不起我誤會你了，以為是怪伯伯結果是暖爸爸」。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，她在全聯慢慢挑選要購買的商品時，突然有位陌生男子靠近，向她尋求協助，起初原PO以為對方有什麼意圖，正打算說「我沒有帶錢，我都刷卡」，結果對方開口說：「我是一位單親爸爸，來幫女兒買衛生棉，但不知道怎麼買」。

原PO聽完男子的請求後滿懷歉意，忍不住心想「對不起我誤會你了，以為是怪伯伯結果是暖爸爸」，隨後馬上推薦了自己平常會用的衛生棉，這位爸爸一看有特價，便說那多買一點，買到籃子都快滿出來了。

貼文一出立刻引起網友熱烈討論，紛紛大讚「真是好爸爸，還有版主善心的幫忙」、「好溫馨的故事」、「謝謝有妳！那位爸爸一定覺得被救了一回」、「好暖心的爸爸」、「願意幫忙買女性用品的都是好男人」。