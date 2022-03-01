雲林縣1名體重138公斤的劉姓男乩童，因對國小同學的弟弟有好感，藉口要幫對方解決賣車糾紛，先將其騙到住處，再誘騙吞下威而鋼後，強行口交得逞。被害人利用劉男想肛交不成，佯稱要喝酒才會有反應，趁機脫逃向警方報案。一審依以藥劑強制性交未遂罪處刑4年，經劉男支付30萬元賠償金後，更一審改依強制性交罪判刑3年10月，全案可上訴。

判決指出，劉男在雲林某宮廟擔任執事、乩童，因國小同學的弟弟與他人買賣車輛有糾紛，對方擔心發生訴訟，2018年5月間在哥哥等家人的陪同下，多次前往該宮廟抽籤、祈求庇佑，劉男因此對其有好感，曾在宮廟旁指「你身體出問題」、「生殖器不會勃起」，讓當事人頗感困惑。

之後，劉男曾多次向當事人及其家人表示，當事人在外面惹事，有警察在盯著，要對方攜帶衣物到他的住處躲幾天，導致其家人信以為真，誤認劉男有意幫助當事人，即使當事人百般不願，仍不得不依家人的要求前往。

劉男在住處先詢問當事人車輛糾紛事宜後，接著拿出1顆威而鋼，佯稱是調養身體的藥物，要求對方服下後，如果感覺身體發熱就要脫衣服。當事人察覺有異，藉故躲到廁所內，偷偷以Line要求家人來帶他回家。

不料，當事人返回房間後，劉男要求其躺到床上，接著以重達138公斤的身軀重壓對方，並隔著衣褲伸手撫摸其下體；當事人雖抗拒，但劉男仍不顧其反對，喝令其脫下衣褲，強行口交得逞。

過程中，當事人一再說，「我沒有這個嗜好」，且出手推人，劉男無視其反對仍持續性侵，還企圖肛交，但因當事人反應消退無法得逞。此時，當事人假裝要喝酒才會有感覺，騙劉男借其機車外出購買，趁機向派出所求救。

審訊時，劉男否認犯行，辯稱因長期服用降血壓藥，有性功能障礙，才上網購買威而鋼，作為平日保養身體用。由於當事人詢問平日有何保養身體的秘方，他才從抽屜拿出威而鋼放在桌上，對方自行取用；同時，當天也沒有強制性交。

不過，從一審到更一審全都認為，如果不是親身經歷，無法憑空捏造整個事件的過程細節，加上當事人的哥哥也作證，指事發時弟弟一臉驚恐，一直哭說「我要死」，並表示被告性侵他，事後也不敢在房間睡覺，還出現失眠、焦慮、噁心、看到男生會不信任等急性壓力反應。

更一審認為，被害人在一、二審時，均表示無法原諒劉男，希望從重量刑，且偵查、審理期間，劉男均一再飾詞否認犯行，未見絲毫悔意；但因原審判決後，雙方達成調解，扣除已領取犯罪被害人補償金30萬元外，劉男又支付30萬元賠償金，因此量處其刑。

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