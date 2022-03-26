1名外送員23日晚間遭開著Lexus休旅車的「酒駕」婦人從路口右側直接撞上，人噴飛後遭拖行約8公尺失去意識，送醫後左手腕、鎖骨骨折，他事後想不起當時經過，透過警方描述才有些微印象，而肇事婦人卻急著談和解賠罪，他只好詢問同業該怎麼處理；不少網友說「不准和解」、「吿他吿到你未來不用努力」。

「幸運的我還活著，還有意識！」1名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，他23日晚上10點跑外送過程被右邊高速竄出來的Lexus休旅車撞上倒地，對方駕駛是1名老婦人，他當下只感覺非常無奈，「感到左手變形了，請路人聯絡救護車與警察，自己不敢聯繫Uber官方」，送醫才被警方告知對方酒駕。

1名外送員23日晚間遭開著Lexus休旅車的「酒駕」婦人從路口右側撞上，人噴飛後遭拖行約8公尺失去意識，就醫後為左手腕、鎖骨骨折。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該外送員說，被撞當下他已無印象，警方告訴他當時他被轎車拖行了約8公尺才停下，就醫診斷書寫左手腕粉碎性和鎖骨骨折等傷勢；對方婦人隔天一直說要慰問探病、談和解，但他沒有心情面對對方，身體也還未恢復，他事後在臉書PO出事件經過，詢聞其他同行該怎麼處理。

其他網友紛紛留言「不准和解」、「祝早日康復，要注意的是阿姨有沒有能力讓你不用努力」、「找你認識會談理賠的車險業務來幫你忙，同時整理好所有單據，以備然後和解部份」、「強烈建議絕對不要私下和解，要調解都是到調解委員會，然後現在先以身體為重，先好好休養」、「酒駕一定要告，你直接跟警察說你要提刑事告訴，然後你再用刑事提民事告訴求償」、「酒駕很可惡不用可憐他，吿他吿到你未來不用努力」。