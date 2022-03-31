為善不欲人知！1名網友日前在墾丁休息站發現一對男女受困在車內，當時車內溫度高，窗戶都是霧氣，男女則脫光衣服散熱，女子表情痛苦、似乎缺氧，男子還幫她人工呼吸，該網友最後拿磚頭幫忙敲破車窗，並快步離去，他之後曝光照片，老司機則意會過來應該是「車震」，紛紛笑說「這種事拍照po網就不對了，應該要錄影」、「太有愛心了」。

該網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他日前從休息站走回車上時，發現有輛車子「有對男女竟受困在車裡」，他說從視覺上可以感受到車子很熱，窗乎都有熱氣和霧氣，而男生、女生的求生意志很強烈，「脫光了衣服在散熱」，車子同時還部隊劇烈晃動，車窗上也有手掌印。

網友日前在墾丁休息站發現一對男女受困車內，當時車內溫度高，窗戶都是霧氣，男女則脫光衣服散熱，女子表情痛苦、似乎缺氧，男子還幫她人工呼吸。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說，女生的表情很痛苦，似乎正在缺氧、快死了，男生還會幫女生做口對口人工呼吸，他說當下他的雞婆個性發作，趕緊在附近找了塊磚頭，幫他們把車窗玻璃砸破，對方男女之後馬上獲救跳了出來，大喊著「誰！是誰？到底是誰？」可是他已經離開了。

該網友說要為善不欲人知，所以不希望對方知道是他救了一命；其他網友留言笑說「為善不欲人知！謝謝你」、「這種事拍照po網就不對了，應該要錄影」、「好有愛心喔！下次請記得叫警察」、「我完全同意你的拍攝的那份熱誠，身為掌機人，非常的感動萬分」、「小說寫的不錯」、「這機會不是屬於我的」。