民視《姊妹靚起來》日前邀請到周宜霈、Apple、周縈、靜香、造型達人-劉大強以及彩妝達人-曾亞凡，一起與主持人梁赫群、于子育聊聊「抱歉是我眼盲 這些時刻真想鑽到地洞裡」的話題。

周宜霈爆料之前拍8點檔，每天都是哭戲，班表也常前一天才拿到，有次拿到「天地班」超硬班表，傳訊息跟助理抱怨：「天班哭、地班也要哭，中間還空檔不知道要幹嘛，排這到底甚麼班表！」洗完澡才發現傳錯訊息，居然「眼盲」傳給劇組發通告統籌本人，嚇到腿軟趕快道歉的她說：「差點自我結束演藝生涯了」。

Apple雖然已雷射沒有近視，但曾經近視1200度時，跟男友出門眼睛昏花，看錯前面的車以為是朋友的車牌號碼，還要男友按喇叭，但是對方沒有反應繼續開，這時她跟男友說：「那你用大燈閃他，快一點閃他。」對方還是沒有反應，於是等到紅燈時就停到朋友的車旁，想要直接敲他車窗，結果車窗一搖下來，不是自己朋友而且對方表情超不悦，當場尷尬癌發作，男友事後鬆一口氣，幸好遇到脾氣好的人，不然就下車球棒伺候了。《姊妹靚起來》每周三、四晚10點15分在民視播出。