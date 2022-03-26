接體員兼作家的「BigBrother大師兄」日前離職，待業時仍在網路分享文章，日前他收到1則陌生訊息，打開看竟是去年他到高雄演講時，1名在城中城大火中失去雙親的女孩所傳訊息，女孩說現在自己有工作，若大師兄需要協助可以幫忙；女孩當年受到大師兄鼓勵，從傷痛中走出來，如今「善的循環」換她給予溫暖。

「BigBrother大師兄」在臉書發文表示，他日前失業一陣子，某天突然收到1個訊息，內容是對方說「如果有需要幫忙，在跟我說聲」，對方說得知大師兄剛換工作，如果經濟有壓力「跟我說聲，我現在有工作，我匯過去給你」，大師兄則回覆「我這邊沒問題的，到是你要照顧好自己嘿」，他後來仔細一想，才想妻對方某次他去高雄演講時，在城中城大火失去雙親的1名乖巧妹妹。

接體員兼作家的「BigBrother大師兄」日前離職，日前他收到1則陌生訊息，打開看竟是去年他到高雄演講時，1名在城中城大火中失去雙親的女孩所傳訊息。（翻攝自「BigBrother大師兄」臉書專頁）

接體員兼作家的「BigBrother大師兄」日前離職，日前他收到1則陌生訊息，打開看竟是去年他到高雄演講時，1名在城中城大火中失去雙親的女孩所傳訊息。（翻攝自「BigBrother大師兄」臉書專頁）

大師兄說，後來也有1名高中同學對他表達關心，該名同學僅高一與他同班1年，僅有1年同窗交情，對方卻對他說「雖然我們後來沒很熟，但是你有困難要直接跟我說，二十萬內都可以先讓你撐著，記得打給我」，他則回說「你竹科混到兼差放款嗎？」心內則是相當感動。

大師兄在文章提到「這次我也想跟這個妹妹說聲謝謝，其實叔叔過的很好，只是習慣性哭窮而已」，他也回憶當初要寄書給該妹妹時，他問對方家裡地址，對方回說「我家燒了」，讓他頓時感到尷尬；其他網友留言「令人感動的女孩」、「善的循環」、「善良結善緣」。