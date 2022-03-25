大陸女星楊超越參加選秀節目《創造101》，因可愛不做作性格火速爆紅，以第三名之姿成功出道，成為短期女團「火箭少女101」的成員，團體解散後，她活躍於戲劇、綜藝領域，童顏精緻的外貌受到不少人喜愛。近期她被抖音博主爆料會抽菸，但不常抽；這番言論直接釣出本尊親自回應，還反嗆對方「我不會的話，你髮際線上移3釐米（公分）」，直言行徑讓不少網友關注。

近日一抖音娛樂八卦號爆料楊超越會抽菸，起源於有網友問楊超越會不會抽菸這件事，該號回答「楊超越很少很少（抽菸），會，但不怎麼抽。」，怎料這則爆料讓楊超越本人看到了，氣得在下面直接留言：「我抽菸人設就這麼被你立起來了，我會抽的話我胖20斤（10公斤），我不會的話你就髮際線上移3釐米（公分）。」

該博主在楊超越回復之後立刻刪除影片，並表示準備存錢植髮，關於楊超越抽菸的消息是道聽塗說，對楊超越表示歉意。

楊超越澄清抽菸傳聞。（圖／翻攝自微博）

事實上這不是楊超越第一次陷入抽菸的傳聞裡，早在2020年楊超越就因為一張自拍被懷疑是老菸槍，當時她抱著寵物貓在浴室對著鏡子自拍，沒想到卻有眼尖網友發現身後架子上有菸盒，引起爭議後，楊超越刪除照片，並說菸是她家貓咪的，「這裡我還是要說一句吸菸有害健康，貓已經在打了，是我囂張了，有了還要花錢灑所以誤會誤會」，當時這段話被網友認為是將抽菸責任推到貓咪身上，令許多人感到不解。

楊超越的自拍照中曾被發現有菸盒。（圖／翻攝自微博）

楊超越說是貓的。（圖／微博）

後來同住室友向俞星出面澄清是自己的菸，讓楊超越被誤會感到很抱歉，楊超越也因為不出賣室友，選擇自己扛下來的行為獲得粉絲稱讚暖心。畢竟都是演藝人員，楊超越如果爆出對方有抽菸習慣，雖然澄清了自己，但也會給對方帶來麻煩，這種插科打諢的辦法，很為對方考慮了。

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