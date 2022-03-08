針對外界質疑金管會所宣布的「上市櫃公司永續發展路徑圖」溫室氣體盤查資訊揭露時程落後國際，金管會提出兩點反擊。金管會證期局副局長郭佳君8日指出，政策規劃必須考量不只母公司還有國內外子公司，有查證機構量能問題，另外，就時程上也與國外同步、資本額百億公司甚至提前至2023年啟動，並無「落後國際」。

郭佳君首先強調，由於上市櫃公司永續發展路徑圖是採「強制揭露」範圍至合併報表子公司，且揭露的資訊須經第三方查證，政策規劃上除須考量上市櫃公司合併報表子公司家數較多，而且包括在國外子公司，亦須考量查證機構量能問題。另外，路徑圖雖採四個階段推動，但透過供應鏈以大帶小，並配合本會及周邊單位持續輔導及宣導，相信上市櫃公司應能提早達成目標。

在相關時程規劃上，郭佳君表示，除考量國內環境、政策目標訂定要考慮國內產業環境等執行可行性，亦考量歐盟碳邊境調整制度(CBAM)是自2023年開始申報，2026年正式上路，而路徑圖要求高碳排產業及資本額100億元以上公司自2023年開始採用，全體上市櫃個體公司自2026年(合併報表子公司自2027年)完成溫室氣體盤查資訊揭露，與國際相較並沒有落後。

郭佳君表示，為因應氣候變遷對企業衝擊及國際間對永續議題關注，金管會在2021年11月就修改年報應行記載事項準則，開始鼓勵公開發行公司揭露溫室氣體排放量及其減量政策等資訊。

另為配合政府2050淨零碳排目標，協助我國企業及早因應訂定其減碳目標。金管會與相關部會洽商規劃方案，並舉辦3場公聽會，溝通各方意見確認實務可行後，在2022年3月3日發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求上市櫃公司分階段強制揭露溫室氣體盤查資訊及進行查證，並要求公司董事會應於今年第2季訂定盤查及查證之時程規畫，按季提報董事會控管，以強化董事會永續發展責任。