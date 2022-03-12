今天是312植樹節，副總統賴清德今表示，期待政府在未來能與更多企業、團體、社區還有個人，共同攜手投入環境保育工作，大家一起植樹護林，往淨零轉型的目標前進。

賴清德指出，春暖花開的三月，同時也是林務局-森活情報站 的「植樹月」，他要邀請大家一起珍惜台灣的山林環境。

他說，今年植樹月主題是「森活的碳循」，期待透過改革造林政策，從高山的原始森林、淺山的生態造林到都市綠地，讓每棵樹串聯成國土生態綠網、提供物種多樣生態棲所，同時達到減碳、永續利用的目標。

他指出，面對極端氣候的考驗， 蔡英文總統提出「2050淨零轉型」目標，這不僅是國際的共識，更是台灣努力的方向，必須維持森林覆蓋率，才能涵養水源、抵消碳排放，打造符合台灣未來永續發展的氣候治理路徑，在全球減碳挑戰中，找到永續環境的新機會。

他說，身為地球村的一員，台灣有責任共同防制氣候變遷、守護地球生態環境。