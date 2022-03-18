台中市2022年全民運動發展暨運動i台灣2.0推動策略論壇18日在台中市府舉行，運動局長李昱叡表示，活動以保障男性與女性學員參與權益為出發點，參與者在運動過程不受性別框架設限，實現運動平權，舉辦體育活動時注要保險問題與專業人員的合格身份審核，於安全環境下運動，提升規律運動人口

李昱叡表示，推動「運動i台灣」等活動時，提醒活動以安全為首要，必須確實的保險，依活動性質及需求投保適當險種及保險額度，保障參予者權益，不得以場館主管單位辦理的公共意外責任險替代。

「尤其各項活動包括救生員、裁判、教練、運動傷害防護員等的專業人員，必須聘請合格人員」，運動局強調，還要注意證件的有效性，確保運動過程的安全性與合法性。

台中市運動局推展「運動i台灣2.0計畫」，強調以打造酷運動酷城市為目標，持續推動優質全民運動，去年推動「運動i台灣計畫」212個專案、辦理超過3000場次活動，連續6年榮獲體育署頒發特優縣市。

今年度推廣重點包括足球運動熱區、銀髮、女性運動、身心障礙、原住民族群專屬運動等總計242項專案，另也加入匹克球、冰壺等特色運動項目，提供市民豐富多元的選擇。

運動局表示，「運動i台灣2.0計畫」推動期程自2022年起至2017年，共計6年時間，為強化活動辦理績效，也聘任多名體育專家學者擔任台中市訪視委員共同研商推動策略。

李昱叡說，台中營造更優質的運動環境，包含台中巨蛋體育館、足球運動休閒園區、國際壘球運動園區、11座國民運動中心、風雨球場、兒童運動中心等，提升規律運動人口，帶動運動風氣。