由韓國遊戲公司ACTION SQUARE研發營運的三國動作RPG手遊《三國BLADE：再戰》，今（23）日推出上市半週年歡慶活動，即日起只要累積登入達指定天數，可獲得多達3,000寶玉。除此之外，官方也同步釋出目前蜀國僅有女性SSR武將「馬雲騄」並舉辦紀念活動，玩家可透過客棧活動、劇本任務等活動獲得大量寶玉、七星武將升級道具、威光強化石、升級石選擇券等稀有獎勵，讓戰力突飛猛進！

歡慶上市半週年 好康回饋活動大公開！

歡慶《三國BLADE：再戰》上市半週年並感謝玩家們長久以來的支持，營運團隊特地準備許多好康活動，歡迎新舊玩家共襄盛舉，享受三國世界！

半週年慶賀登入禮

即日起至下次維護前，每天登入都有好禮可領，包含「寶玉」、「指定國家武將抽取票」、「武將抽取票」、「威光強化石」、「升級石選擇券」及大量金幣等稀有虛寶。此外，每天中午12點及晚上8點也會額外發送「兵書」、「傳令補充藥水」與「國家升級石」等實用道具。

「春季慶典」任務活動

自4月2日起至4月12日，只要完成每日活動即可獲得「SSR武將登庸令牌*180」、「傳令補充藥水」、「兵書」、「秘術書」、「升級石選擇券」及「寶玉」等武將晉升道具，讓玩家迅速提升武將戰力！

免費100連抽大放送

自4月6日至4月15日，每天登入遊戲，即可領取武將10抽獎勵，共可獲得免費100抽！此外，即日起至下次維護前，同步舉辦三國名將機率加倍活動，包括「馬雲騄」、「馬超」、「趙雲」、「張飛」、「袁紹」、「呂布」、「關羽」、「夏侯惇」及「孫策」等，想要招募心儀武將就趁現在。

開放武將七星上限及蜀國SSR武將「馬雲騄」

本次更新開放全武將七星成長上限，玩家透過在劇本戰場、任務活動及亂世群雄殿商店所收集到的「星之庇護」及三星同名武將，即可將六星武將晉升為七星，大幅提升戰力。

除此之外，官方也釋出目前蜀國唯一女性SSR武將「馬雲騄」，「馬雲騄」的獨特技能「死亡暴走」在戰場上是相當強勢的技能，除了可快速攻擊敵人之外，在技能施放的過程中，還可賦予自身無敵狀態，另一技能「白馬落斬」則是範圍攻擊技能，可給予敵人鈍化效果，而被動技能在特定條件下，可大量提升自身武力、迴避值及攻擊速度！

蜀國女豪傑「馬雲騄」無雙技能展示影片

而「馬雲騄」如果與趙雲、馬超同時出戰，可減少物理傷害、提升暴擊機率等增益效果！除了透過商城取得之外，玩家也可在「客棧」以體驗武將的方式，更進一步了解武將背後故事，感受「馬雲騄」的戰場影響力！

新武將更新紀念 「馬雲騄」客棧活動即刻開啟

更多關於《三國BLADE：再戰》的更新細節與活動訊息將陸續於官方粉絲團釋出，別忘了關注粉絲團取得最新消息！