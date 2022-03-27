新北市政府和台北印度愛樂中心合辦「2022新北市多元文化節系列活動-濕婆浪漫傳奇」，今（27日）於空軍三重一村熱鬧登場。（文化局提供）

新北市政府和台北印度愛樂中心合辦「2022新北市多元文化節系列活動-濕婆浪漫傳奇」，今（27日）於空軍三重一村熱鬧登場。（文化局提供）

新北市政府和台北印度愛樂中心合辦「2022新北市多元文化節系列活動-濕婆浪漫傳奇」，今（27日）於空軍三重一村熱鬧登場。（文化局提供）

新北市政府和台北印度愛樂中心合辦「2022新北市多元文化節系列活動-濕婆浪漫傳奇」，今（27日）於空軍三重一村熱鬧登場，由多位音樂家、舞蹈家進行大遊行，為活動揭開序幕，此外，現場還規劃藝術品展覽、印度音樂舞蹈表演、多元市集、體驗工作坊等，讓民眾認識印度豐厚的歷史文化。

文化局副局長于玟表示，今年多元文化節的主題為「當我們混在一起MIX Together」，規畫自3月15日至4月30日辦理，並於4月2日、3日於空軍三重一村及鄰近同安東街眷舍與同安公園規劃主活動日-音樂派對及多元市集。為擴大推廣本市多元文化，特別於今天在空軍三重一村辦理系列活動-印度樂舞「濕婆浪漫傳奇」，呈現新北市多元文化相互融合的特色。

文化局表示，今日的活動以「濕婆浪漫傳奇」為主題，濕婆是印度神明當中地位崇高的神明之一，濕婆神在被印度愛神之箭射中，愛上了帕瓦帶，最後修成正果，為印度濕婆神節日的由來，為讓民眾認識濕婆神的浪漫故事，特別安排《濕婆傳奇舞蹈劇》演出，並規劃印度、東南亞等國家傳統民族舞蹈、現代寶萊塢表演，及多元市集，包含印度文物、服飾、手工藝及手工彩繪等，也邀請專業老師指導印度舞、印度瑜珈及印度手鼓工作坊，讓民眾體驗參加。

現場有來自印度果亞的藝術家萬達那Vandana Mengane作品展覽，萬達那目前居住於台北，在「走入印度石窟」作品中，藝術家使用混合媒材來描繪洞穴中的各種石雕，在印度，石窟不僅歷史悠久，並具有非凡的建築和藝術價值，在「神秘元素」作品中，藝術家在畫布上描繪各種不同顏色的吉祥符號，專注於這些顏色和符號有助於改善健康和提升幸福感。

文化局表示，印度多元的信仰及璀燦的文化，使印度在史詩、哲學、舞蹈、音樂到現代的電影文化等，對大西洋和東南亞產生了深遠的影響，近來政府推動新南向政策，期望從經貿合作、人才交流等與東南亞國家，建立新合作模式，新北市歷年來對推廣東南亞多元文化更是不遺餘力，期望此活動同印度的交流做出貢獻並落實新南向政策。