想要到蠻荒的西部平原，打下屬於自己的一片天嗎？機會來了，這是締造屬於你自己傳奇的好機會。全球知名獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與開發團隊 WolfEye Studios 攜手推出的沉浸式動作 RPG《詭野西部（Weird West）》今日發行！自由探索、隨心抉擇，你的每個行動將左右這段故事。玩家們可於 Steam 上購買到這款遊戲，售價新台幣 688 元。

遊戲預告

在《詭野西部》裡，你將扮演非典型「英雄」，探索黑暗奇異的幻想邊境。

在《詭野西部》裡，你將扮演非典型「英雄」，探索黑暗奇異的幻想邊境。在這裡，極致的沉浸式模擬將帶領你深入蠻荒西部地帶，在第一線與怪誕的生物正面交鋒。

官方遊戲預告

在城鎮裡與不同「市民」選擇不同的行動，這些人物將依此在後續的故事發展中對你展現出善意或憎惡的反應。

除了戰鬥、人物能夠與玩家互動外，甚至地點也將記憶住玩家的選擇。在城鎮裡與不同「市民」選擇不同的行動，這些人物將依此在後續的故事發展中對你展現出善意或憎惡的反應。如果你選擇在城鎮內進行大屠殺，那麼你的地圖上就會出現一座「鬼城」，甚至會在某時顯現對你的報應！

遊戲特點

• 詭野西部：

重新塑造狂野西部世界的暗黑幻想，在那裡執法者、槍手與奇幻生物共享邊境，每個人都有自己的行事準則與獨特的動機。

• 交織的命運：

透過不同角色的原創故事來認識世界，從一個角色的旅程接續到下一個，直到最後一章將所有旅程匯聚再一起。

• 精心定制的體驗：

每場遊戲歷程都是獨一無二的，因為遊戲會根據玩家的行為與過去的選擇來左右故事的走向，以獲得理想的戲劇性弧線。

• 沉浸式模擬：

詭野西部支援在模擬沙盒的世界中進行不同風格的遊玩方式，遊戲中的角色、派系甚至地點都會根據玩家所作的決定做出適切反應。

透過大量的互動元素，《詭野西部》將歡迎所有想要在這片蠻荒地帶大展身手的「英雄」── 注意了，你的所有選擇，都將左右你的結局。追蹤 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 WolfEye Studios (@WolfEyeGames) 的 twitter 以獲得《詭野西部》的最新資訊。 目前遊戲已在 Steam 上架，售價新台幣 688 元。