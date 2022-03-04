全球知名獨立遊戲發行商 Devolver Digital 今日以全新影片揭露，由開發團隊 WolfEye Studios 所推出的沉浸式動作 RPG《詭野西部（Weird West）》將於 3 月 31 日發行，並公開遊戲龐大世界觀中重要的元素 ── 能夠自選天賦的戰鬥系統，還有能夠與市民們以各式事件觸發的羈絆或仇殺反應。《詭野西部》即將上市，預購獲得限定馬匹「克萊蒙提」的機會也邁入倒數，售價新台幣 688 元。

遊戲預告

在《詭野西部》裡，玩家們能夠體驗到動作 RPG 與沉浸式模擬融合的極致。在這塊西部荒野中，你將扮演非典型「英雄」，透過各種抉擇來締造自己的傳奇。為了面對各種奇異怪誕的生物，你在戰鬥中可以利用大量的可互動物件，甚至選擇適合自己風格的能力與技能。想要將周圍的事物焚燒殆盡、同時射擊多名敵人，或是讓閃電在敵人頭上傾瀉而下？任君挑選。

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《詭野西部》的市民們也會與你產生互動。你可以選擇幫助他們、對他們犯罪，也可能是在偷偷摸摸想要做壞事的時候被他們目擊。這些行為都將有後果，你可以選擇要不要為此賠償，或是正面迎擊仇人的追殺。當然了，如果你曾經幫助或救濟過市民，也可能在未來的戰鬥中，獲得來自他們的幫助。

透過大量的互動元素，《詭野西部》將歡迎所有想要在這片蠻荒地帶大展身手的「英雄」── 注意了，你的所有選擇，都將左右你的結局。追蹤 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 WolfEye Studios (@WolfEyeGames) 的 twitter 以獲得《詭野西部》的最新資訊。 目前遊戲已在 Steam 上開放預購，售價新台幣 688 元，搶先入手《詭野西部》的玩家就能獲得限定馬匹「克萊蒙提」。