遊戲廠商歐買尬（3687）7日公告2021年營運表現，稅後淨利2.77億元，年增74.2％；歸屬於母公司業主淨利為0.73億元，年增65.9％，每股盈餘2.42元，也優於2020年的1.49元表現。展望接下來營運，歐買尬除了將持續遊戲、金流、電商3大營運引擎以外，也積極進軍元宇宙，第二季將推出lay-to-Earn（邊玩邊賺）遊戲產品，將以GameFi服務為概念再推「FunPoint虛寶交易所」，創造出有別於傳統的遊戲生態系。
歐買尬2021年自結營收15.75億元，年增30.96％，寫下歷史新高紀錄。2022年1月營收1.41億元，月增0.87％、年增18.18％。
而近期元宇宙席捲各產業，歐買尬領先其他遊戲廠商，去年底率先為旗下人氣遊戲《LUNA Online》推出NFT加密藝品，成為台灣首款發行NFT的線上遊戲。而除了NFT之外，歐買尬也積極進軍GameFi領域，未來遊戲將可透過與旗下「FunPoint虛寶交易所」串接，創造有別於傳統的交易生態系。
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