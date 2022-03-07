櫃買中心表示，歐付寶電子支付公司（6878）在今（7）日送件申請初次登錄興櫃股票。

根據櫃買中心資料顯示，歐付寶公司成立於2011年9月間，為上櫃電子商務股歐買尬的轉投資事業，歐付寶董事長為林一泓，主要經營業務是電子支付業，送件時資本額為7億2,640萬元。

歐付寶公司2020年業績，稅前虧損1,356萬元，每股虧損0.21元；2021年稅前虧損2,000萬元，每股虧損0.27元。

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