歐付寶7日申請登錄興櫃一般板股票 16:162022/03/07 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，歐付寶電子支付公司（6878）在今（7）日送件申請初次登錄興櫃股票。 根據櫃買中心資料顯示，歐付寶公司成立於2011年9月間，為上櫃電子商務股歐買尬的轉投資事業，歐付寶董事長為林一泓，主要經營業務是電子支付業，送件時資本額為7億2,640萬元。 歐付寶公司2020年業績，稅前虧損1,356萬元，每股虧損0.21元；2021年稅前虧損2,000萬元，每股虧損0.27元。 鏵友益科技18日申請登錄興櫃一般板股票 櫃買111年債券市場線上宣導說明會 圓滿成功 #歐買尬 #歐付寶 #櫃買中心 #稅前虧損 #每股虧損 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買全台17場次投資人講座即日開放報名 09:312022/03/01 財經 《櫃買市場》櫃買中心修正規章強化ESG資訊揭露及股東會決議即時公告 10:512022/02/26 財經 國邑*22日每股45元掛牌興櫃一般板 09:292022/02/22 財經 櫃買中心3月推戰略新板宣導說明會 12:502022/02/23 財經 今年來有4檔永續發展債券上櫃掛牌 10:592022/02/23 財經 掛牌潮 綠界申購明開跑 04:102022/03/02 證券．權證 櫃買中心籲券商 強化資安 04:102022/02/19 證券．權證 櫃買出手 強化資訊揭露 04:102022/02/26 證券．權證 歐付寶3日辦興櫃前線上法說 04:102022/02/28 全球財經 櫃買投資人講座 開放報名 04:102022/03/03 證券．權證 熱門股－歐買尬 搶攻元宇宙商機 04:102022/03/02 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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