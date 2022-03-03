儘管今天全台發生大停電，櫃買中心表示，櫃買市場電腦系統均未受影響正常運作，未受全台電力異常影響。

今天上午全台多處發生電力異常，櫃買市場電腦系統均未受影響正常運作，櫃買中心與證券商之間連線亦屬正常。

櫃買中心表示，當日應屆交割款券均已正常完成交割事宜，投資人無須擔心；另受影響證券商均已緊急啟動備援電力系統或採轉單至其他分支機構下單作為因應，櫃買市場皆正常運作。