對於高鐵台南、左營站今（1）日因東南水泥廠區施工不慎導致壓斷電路釀停電事故，網友諷刺，「在那叫甚麼？」「反正死忠會力挺」、「還不是乖乖投民進黨！」

高鐵台南、左營站於今（1）日下午近4點大停電，多個班次嚴重延誤，據了解，起因於東南水泥廠區今（1）日施工不慎，導致水泥塔倒塌，壓斷高鐵電路主線，釀大停電事故。高鐵台南站指出，目前高鐵沿線起訖站都在台南，原本要從高雄站搭車北上的旅客趕來台南搭車，而南下高雄旅客則在台南站止步。

除了高鐵，就連台鐵也連帶受到影響，為配合高鐵搶修，台鐵新左營到楠梓也將暫時停駛，高市府建議到橋頭轉搭高雄捷運。

PTT網友對此諷刺，「在那叫甚麼？」「反正死忠會力挺」、「還不是乖乖投民進黨」、「這要是發生在國民黨，早就被下台了！」「閉嘴投民進黨，懂嗎？」「台電今年衰爆了」！

也有人擔心，「會不會造成群聚？」「要匡列？」「還需要防疫？」、「若裡面有人確診直接GG」。還有網友提到「阿南德」！

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