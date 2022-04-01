對於高鐵台南、左營站於今（1）日下午近4點大停電，多個班次嚴重延誤一事，有網友想起「印度神童阿南德」的預言。阿南德在這次的預言中也點名台灣要提高警覺，近期可能會面臨最糟的狀況，需待木星離開摩羯座到水瓶座，生活品質才有可能好轉、回歸正常生活。

高鐵台南、左營站於今（1）日下午近4點大停電，多個班次嚴重延誤。據了解，起因於東南水泥廠區今（1）日施工不慎，導致水泥塔倒塌，壓斷高鐵電路主線，釀大停電事故。高鐵台南站指出，目前高鐵沿線起訖站都在台南，原本要從高雄站搭車北上的旅客趕來台南搭車，而南下高雄旅客則在台南站止步。

除了高鐵，就連台鐵也連帶受到影響，為配合高鐵搶修，台鐵新左營到楠梓也將暫時停駛，高市府建議到橋頭轉搭高雄捷運。

對此，有網友大驚想到「印度神童阿南德」的預言。阿南德於個人YouTube頻道《Conscience》指出，今年4月是特殊星相，因火星與土星相合，對全球來說都不是好預兆。阿南德在這次的預言中也點名台灣要提高警覺，近期可能會面臨最糟的狀況，需待木星離開摩羯座到水瓶座，生活品質才有可能好轉、回歸正常生活。

不過，也有網友直言，阿南德每次都能命中的關鍵就是：「只要把東西講得模模糊糊，然後什麼都講，就可以把很多很多東西都包在裡面，然後就變成預言，再配上民眾自己找資料對上，要錯都難。」

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