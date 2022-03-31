《正常發揮》

俄羅斯入侵烏克蘭已經超過1個月，戰爭陷入僵局。退役中將帥化民表示，戰爭不會很快結束，要看俄軍調整部署的下一個目標是什麼，他甚至在中天政論節目中嗆「印度神童」，稱：「神童所預言的，你們節目都預言過了，沒什麼不得了。」

帥化民31日在中天政論節目《正常發揮》中表示，俄烏戰爭有一個新的觀察點，從民調看戰爭，美國從阿富汗撤軍後，美國總統拜登的民調下滑，又因疫情關係，拜登民調再跌下來，而從拜登的言行來看，是狗急跳牆，拜登日前在波蘭的脫口演出是有目的的，因美國期中選舉快要來了，他是講給美國人聽的。

帥化民接著表示，「印度神童」所預言的，「你們節目中都預言過了，沒什麼不得了」；像劉伯溫推背圖也是用了幾千年，自己去對號入座，沒什麼了不起。他還直言，懶得看預言，他只相信自己看到的東西。

帥化民指出，俄羅斯總統普丁若沒有收獲，回去怎麼交代，尤其是烏克蘭總統澤倫斯基談的條件是空的，比如不加入北約，那是北約不要他；還有加入歐盟，歐盟也不要他。澤倫斯基要美國不停支持，是因為他要撐下去，而基輔的圍城作戰，最近也不太可能發生，因為俄羅斯的兵力也在調整。

帥化民表示，他不認為戰爭會很快結束，這就要看俄軍調整部署的下一個目標是什麼，但目前還看不出來，因為俄軍的總兵力不足，此次俄烏戰爭，俄羅斯犯的最大毛病，就是沒有一股作氣地把兵力放夠，因而讓補給有點困難。