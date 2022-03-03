張瓊姿、張鳳書、何如芸演出三立新八點檔《一家團圓》。（陳俊吉攝）

張瓊姿、張鳳書、何如芸演出三立新八點檔《一家團圓》，張鳳書時隔10年重回8點檔，她說兒子都大了已念高中，去年被邀約時正巧爸爸正在治療，現在全部療程結束，就來拍戲了。一開始自己也無法習慣從公務員般的生活又進入浮動狀態，後來先做好小孩的「前置作業訓練」，教他會做三餐，覺得這是訓練小孩獨立很好的機會，「不能讓孩子當媽寶，我要當寶媽」。由於拍戲時間不固定，有次半夜10點出門，早上6點多兒子上學她才回家，讓兒子嚇到，張鳳書說也要機會教育讓他們知道賺錢不容易。

何如芸日前前往新加坡探望兩個兒子，返台後加上自主健康管理共隔離21天，她說自己快精神分裂，在新加坡一看到兒子母性立刻上身，但一回到台灣又立刻變成小姐，隔離期間被關到快變白痴，今天是她解隔離後第一次化妝出來見人，覺得再關下去真的會喪志，當時住在防疫旅館時，整棟都很安靜無聲，感覺都沒人，有時會懷疑自己好像住在鬼屋，做什麼事都沒動力，每天在房間都沒有做有建樹性的事，還用好廢來形容自己，到後來受不了，連瑜伽都不想做，就請朋友送音響和香氛蠟燭，讓房間能多一點聲音。加上白天都在睡覺，晚上睡不著，後來還請朋友幫她送來安眠藥。

今天上午全台大停電，當時何如芸在家準備要出門，家住16樓、車停地下3樓的她說停電時，她有打電話問管理員是否有備用電，開大門走出去看時，電梯燈和樓梯間的燈都是亮的，「反正我是絕對不走樓梯，打定主意一定要搭電梯，但擔心萬一被關在電梯裡，所以我還準備好了水和餅乾。沒想到要出門時，電就來了！」

張瓊姿一聽，忍不住分享，之前有次地震發生時，正準備出國的她剛好帶著大行李箱和鄰居一起被關在電梯裡，因為按警鈴沒有反應，為了想要趕緊逃生，她和鄰居一起把電梯門用力扒開，才發現電梯卡在9樓至10樓中間，考慮要往下跳或往上爬，後來決定往上爬，而且還拎著她的大皮箱，全因為要趕飛機。事後有人貼心提醒這其實是危險動作。

10年後回歸8點檔的張鳳書在《一家團圓》中與張瓊姿是死對頭的大小老婆，兩人為了兒子都為母則強互不相讓，首集張瓊姿就已經擺出心機深沉，兇神惡煞的表情，這次張瓊姿的演出大轉變，她開玩笑說：「忠孝不能兩全！」何如芸也回說三人恰北北，要罵人誰都不會輸對方，因為都是罵小孩練出來的，有時朋友還警告她要注意形象，不要在馬路上罵。不過演反派經驗十足的張鳳書這次個性比較剛強，不諱言其實看張瓊姿演出使壞，其實滿羨慕，滿想過一下戲癮。

何如芸早期曾與翁家明合作演出過，一起朝夕相處在新加坡待了兩個月拍戲，這次飾演翁家明的紅粉知己，何如芸表示當年翁家明就很紅，她笑自己是仰望他，在心目中就像是神一樣，但這次合作感覺像同輩，何如芸還故意開玩笑說：「他會老，我會大。」不過三位女人都讚翁家明狀態保持非常好，看他手臂肌肉就知道。張鳳書、張瓊姿、何如芸在他面前都會一直說：「你好帥，肌肉都在！」既然狀態都這麼好，大家好奇何如芸與翁家明會不會有親熱戲？何如芸馬上回說誰要看老皮老肉，張瓊姿馬上回嘴：「不許妳這樣說！」由於翁家明好登山，是背著裝備的專業登山者，讓何如芸迫不及待要報名加入，張瓊姿說她之前也參加過，還買了全副裝備但只登過一次，從此就再也沒用過了。