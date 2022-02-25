新北市中和區一名男子求職，險淪為詐騙集團的車手。（中和警分局提供）

詐騙陷阱！誘網友騙金融帳戶 求職男險成詐騙車手

新北市中和區景新街一間超商年輕女店員，21日深夜上班時發現一名男子疑似受他人指示使用交貨便寄送銀行存簿及提款卡，因男子不會使用機台，請店員協助將其存簿及金融卡放入半透明之紙袋內，並對店員之提問支支吾吾，因此聯繫南勢派出所到場協助。

所長陳賴儀、警員陳明偉到場時男子已離開，後續調閱監視器釐清男子身份後，通知其返回超商釐清狀況，經瞭解該名葉姓男子係為了找工作所以加入不明求職網站，對方告知葉男要租用其帳戶做為公司會員競猜體育之用，之後指示其操作ibon機台寄送銀行存摺及金融卡，又要求葉男提供金融卡密碼及身分證正反面照片，聲稱會將薪水匯入葉男帳戶，此為典型之詐騙手法，所幸遇到熱心女店員第一時間通報警方，經員警及超商內熱心店員循循善誘，並通知葉男父親協助勸說，葉男才驚覺自己差點受騙，並立即取消寄件拿回銀行存簿及金融卡。

中和警分局表示，詐騙案件層出不窮，詐騙集團先利用網路交友軟體找尋被害人，然後藉以聊天方式介紹工作，再誘騙被害人將帳簿及金融卡寄出。此種以「求職」為名的詐騙手法花樣百出，詐騙集團藉此尋找人頭帳戶，一旦該帳戶被列為警示戶，不但賺不到錢，還可能會被列為詐欺幫助犯。

新北市中和區一名男子求職，險淪為詐騙集團的車手。（中和警分局提供）

新北市中和區一名男子求職，險淪為詐騙集團的車手。（中和警分局提供）

中和警呼籲，求職時遇上公司說要先匯入薪水，因此要求提供存簿、金融卡，甚至身分證件時，可先撥打165反詐騙專線或向轄區派出所查證，多一份謹慎才能多一份保障。