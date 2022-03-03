1月股市波動大，投資人逢低進場搶便宜。銀行局3日公布今年1月國銀存放款變動情況，1月底存款餘額48.62兆元，單月減少逾250億元，是2019年9月之後、即28個月來首見銀行存款減少，銀行局副局長林志吉表示，主要是公司戶發年終獎金、壽險公司及企業資金調度，及證券市場波動大，銀行進出資金也變大。

據銀行局統計，1月如兆豐銀行存款減少600多億元、玉山銀行減少400多億元、永豐銀減少存款300多億元，但林志吉表示，亦有銀行存款反向增加，即台北富邦銀因1月底客戶定存大量增加，存款反而增加1100多億元。

1月國銀放款亦增加近5336億元，應創史上單月新高，放款餘額亦逼近34.21兆元，亦是歷史新高，林志吉表示，主要是民營企業放款增2951億元、政府放款增1206億元、個人放款增886億元；若以資金用途來看，是有企業週轉金4202億元、購置不動產貸款增加990億元，放款增加前三大銀行分別是中信銀行增加逾千億元、台灣銀行增900多億元、台北富邦銀行增貸600多億元。

因為放款大量增加、存款28個月首見減少，銀行存放差額下降到14.41兆元，終止連六個月存放差額擴大的情況，國銀存放比亦從去年底的69.23％拉回70.36％。