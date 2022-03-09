壽險握有新台幣1,382億元的俄羅斯債券，是否要在半年內限期出清？金管會主委黃天牧9日表示，當初投資時是合乎規範，現在是因俄烏戰爭，三大信評公司大幅調降俄羅斯信評，才不符合現行投資規範，要求壽險公司半年內調整，但黃天牧說「半年內處理不見得最有利」，壽險公司至少先揭露資訊、認列信用減損，半年後若需要延長，會視當時情況處理。

也就是說金管會不會強制限制壽險公司半年內一定要出清手中俄債，以免賣在最低點或有重大虧損，且壽險公司手中的俄債93％以上到期日逾10年，不會馬上到期、確定回收無望，還有時間可觀察俄烏後續發展。

另外，保險局局長施瓊華亦揭露，有投資俄債的壽險公司共六家，即國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣人壽，目前約會先認列預期信用損失約100億元。

黃天牧表示，俄羅斯政府已宣布要付息，且義大利、法國、奧地利及美國等都有極大的俄債曝險，不是只有台灣壽險業，相信俄國應會珍惜自己的信用，且會重視此情況，否則就變系統性風險。

對於立委張其祿詢問，金管會要求壽險公司半年內要處理投資俄羅斯債券的部位，「會不會干預過早」

黃天牧回應，現在要求壽險業「處理」的內涵，是因為俄債信評已不符合保險業可投資的信評等級，但半年內處理不見得最有利，也不見得賣得出去，但半年內至少先揭露風險、提列信用損失，若半年後需要延長，金管會將視當時情況處理。

面對多位立委質詢為何壽險業握有大量俄債，對金融獲利或股價是否有極大衝擊？黃天牧多次強調，這次轉捩點是信評調降評等，不符合保險業投資標準，所以要認列預期信用損失，半年內要調整，但即便壽險公司不能處理掉，金管會也會給予一定寬限的期間，金管會的管理絕對不是朝三暮四，是情況有變化。