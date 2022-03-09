監察院今（9）日公布最新一期廉政專刊，內容顯示行政院政務委員唐鳳的存款僅剩34萬8080元，比先前申報時還少，且更有1553萬多元的債，引起不少網友討論，想知道唐鳳到底是真窮還是「裝窮」。

最新一期的廉政專刊指出，唐鳳在新北市新店區擁有1筆土地及1筆建物，存款與先前申報相比少了1萬多元，目前僅有34萬8080元，其手上也無任何有價證券，債務與先前相比則少了280萬元左右，目前還有1553萬4106元的債，包含貸款及周轉金等。

此外，唐鳳在備註欄中載明自己從就職日起至申報日為止，均未持有比特幣及其他中央銀行認定的高度投機式數位虛擬商品，並指出自己擬於2022年開設虛擬通貨帳戶，僅是作為開發運算系統做準備，並非理財用途。

不過相關內容卻引起PTT網友論戰，不少網友感嘆說「滿像正常人的，少少銀行存款和背千萬房貸」、「其實和普通人差不多」，不過也有網友認為「負債很正常啊，要看淨值」、「好了啦，民進黨高官底下一堆基金會啦」、「別裝窮酸了」。