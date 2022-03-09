財政部次長阮清華9日在財委會上答覆國民黨籍立委賴士葆質詢時強調，此次財部絕未下達指令要公股銀行進場加碼，阮清華特別強調：「這次沒有！」公股銀行連日在台股大盤下跌時進場買超，全是基於自家的評估。
阮清華也在答覆賴士葆質詢時指出，倘若這次因為俄羅斯制裁措施而使資金出不來，導致中小企業有資金周轉及還款困難，會協調公股銀行儘量給他們展延。至於會否成立「受俄羅斯制裁損害賠償基金」？是否可以成立？阮清華也回應，要由主政單位研議，若有，財政部會來配合。
賴士葆指出，外資不斷在賣，但有發現公股銀行已連續數日進場承接，他特別舉例台銀，前二日各買超100億，大前天買超80多億，因此詢問財部是否有下指令要公股進場護盤，對此阮清華作出以上的答覆。
阮清華指出，公股券商的買賣超進出狀況，不見得都來自於自營（指公股券商或銀行財務投資下單），也有很多是來自經紀業務的下單（非公股體系的其他投資者下單），他指出，公股銀行原本就會評估在合適的買點逢低進場，此次公股連續數日的加碼，並非來自財部指令，而是公股銀行基於投資布局的考量而進場。
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