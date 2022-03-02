彈頭今向徐乃麟躹躬道歉。（陳俊吉攝）

彈頭今親筆寫道歉信向徐乃麟道歉。（陳俊吉攝）

「南拳媽媽」彈頭（宋健彰）去年底不滿王力宏婚變新聞教壞小孩，在臉書怒嗆王力宏及陳建州（黑人）、李妍瑾等人，他也嗆徐乃麟（乃哥）欺負唐從聖，以及「聚賭」、「認識黑白兩道」等，讓徐乃麟氣到提告毀謗，彈頭今(2日)在媒體見證下向徐乃麟公開道歉，現場也視訊乃哥，彈頭現場再三向乃哥致歉，而乃哥這兩天也會撤告。

他今透過中華網路電視協會理事長葛樹人舉辦道歉會，葛樹人表示，彈頭做了一個非常不好的事情，在網路上因為一時的衝動、攻擊、漫罵，他自己覺得非常抱歉，今天寫了一封道歉函想要給乃哥。葛樹人也當場連線乃哥，讓彈頭親自說對不起，彈頭一邊說抱歉，一邊鞠躬，乃哥也表示原諒他。

彈頭受訪時再度致歉，他表示：「對不起！我的發言太唐突，未經過思考，所以特別對乃哥、黑人哥致上最深的歉意，謝謝乃哥帶來美好的演藝圈，也謝謝黑人拯救籃壇，祈求他們原諒我這個晚輩。」以後是否仍發臉書？彈頭說，以後會發表自己的音樂、文章。

被問到是否有躁鬱症？發臉書當下是否有喝酒？葛樹人表示，他前陣子工作負荷大、壓力大，他沒有躁鬱症，他也澄清，沒有喝酒，「我從小就是籃球迷、綜藝迷，崇拜黑人，力宏哥也是我從小的偶像，綜藝圈徐乃麟也是我的偶像，看到媒體報道，我是以迷哥迷弟的心態發言。」他寫道歉信之前，也特別請教了國文老師，字字用心，至於最近是否有跟周杰倫聯絡，他則說，有兄弟之間的關心。

彈頭與女友交往6年半，女友與前妻、女兒相處融洽，女友反應？「她說等你道歉成功再跟我求婚」，他表示，「如果她願意讓我求婚，我會懇請葛樹人大哥當我的證婚人」是否邀請乃哥和黑人哥，「如果他們願意大人不計小人過，我一定邀請他們。」

而徐乃麟也對此事做出回應，他表示原定是私下道歉，不想太過於驚動媒體，自己本來就很願意給年輕人一個機會，才會決定撤告。