阿喜（右二）玩遊戲猜題，差點誤會被製作單位針對。（華視提供）

徐乃麟、曾國城主持的華視《天才衝衝衝》明（22日）晚10點播出，陳為民、黃鐙輝、阿喜、吳東諺、林佳儀、阿達、林莎、琳妲到節目中挑戰。

節目進行「一叫高下ㄅㄆㄇ」時，雙方叫陣互掀底牌，阿喜看了注音符號提示，答案立即在腦中浮現，直接給敵方一擊斃命，輕鬆得分，但到下一回合，敵隊的凱希一看到提示有「ㄨ」跟「ㄨㄣ」，馬上聯想到有可能是人名，加碼分析製作單位最會針對來賓來出題，暗指阿喜的緋聞對象「無尊」，沒想到答案出乎意料，讓阿喜鬆一口氣，直喊：「製作單位該不會這麼因應時事出戀愛題啦！」

在「單位Tempo」中，遊戲還沒開始，徐乃麟一開場就自豪說：「這遊戲太簡單了，我們不怕分數高就怕成員爛，輕鬆就可過關卡。」曾國城不甘示弱地說：「好啊，那就你們隊先發先看你們出醜。」沒想到徐乃麟隊裡的陳為民接連失分，讓他開嗆：「你知道遊戲怎麼玩嗎？」嚇得陳為民急忙解釋遊戲太複雜，曾國城馬上出來打圓場：「沒關係，我們幫你復健，排你首發，讓你快點入狀況。」

還有「全員思字中」關卡，曾國城隊第1輪上場就用黃金手鍊、手錶、戒指等組合，暢通無阻連過好幾關，分數大進帳，彷彿是最佳「黃金」拍檔，讓他高興說：「果真挖到金礦就發達了！」下一隊有樣學樣，也想用「珍珠」當字首來闖通關，可惜模仿戰術失靈，連陳為民猛給提示也沒有幫助，徐乃麟見狀笑說：「果然黃金分數進帳還是比珍珠多一點，黃金價值還是高一些。」