新店某一住宅巷弄內有民眾反映，一台賓士車已經連續好幾年違停在人行道，及紅線上，造成附近居民困擾，但好幾次看拖吊車經過都視而不見，住戶說曾有耳聞警方在取締時，被車主以用壞車子為由提告，民眾質疑，是否是因此事所以讓車主停霸王車位，警否認，皆有按規定取締拖吊。

據了解這台賓士車主是該社區的住戶，由於地點是社區轉角，巷子非常狹小且又是單行道，附近居民透漏這台車疑似逆向規停車又違停在紅線上，有時候甚至會直接停到人行道上，如此誇張行徑已經維持好幾年了。民眾說因為車子太長，無法停入地下室，又因為先前拖吊時疑似拖壞該車輛的水平儀遭車主提告。導致車子沒人敢拖吊，民眾只能一而再再而三地不斷檢舉。

新店分局交通分隊澄清表示，本分局在109年110年，分別執行拖吊作業(各)5次，今年度部分，分別在1/5、1/17，也有對該輛違停車輛進行拖吊作業。

警方說車主疑似和區公所申請塗銷紅線，強調就算屢勸不聽，還是會依法執行。民眾大呼，若長期違規只拖吊五次太不合理。