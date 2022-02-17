孫藝真在《劉QUIZ ON THE BLOCK》中戴的戒指相當引人注目。（摘自韓網）

韓星孫藝真上周宣布與玄彬的婚訊，小倆口將在下月步入禮堂，她近日也為宣傳主演新劇《三十九》，作客劉在錫主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，被問到身為「國民初戀」的初戀故事，她露出羞笑甜喊「現在的愛情就是我的初戀」，眼尖的網友也發現她無名指上的鑽戒，不禁猜測是否是2人的婚戒，經紀公司也出面解答「不是訂婚戒，也不是婚戒，只是造型師根據當天服裝搭配的戒指而已」。

另外，《三十九》昨（16日）晚間正式開播，孫藝真飾演的江南皮膚科院長「車美昭」，在拜訪小時候居住的育幼院時，意外邂逅了延宇振飾演的皮膚科醫生「金善優」，在第3次見面時，金善優便邀請車美昭到自己家，女方也大膽問：「你的意思是想跟我睡覺，對吧？」接著2人就上演了激吻一夜情戲碼，而田美都飾演的演技老師「鄭燦榮」交往的對象竟是李茂生飾演的已婚娛樂公司社長「金真皙」，一直被好友車美昭罵「搞婚外情」，首集就下猛藥，令人相當期待後續發展，《三十九》每周三、四晚間11點在Netflix上線，《劉QUIZ ON THE BLOCK》每周四在friDay影音上架。