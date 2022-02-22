寒流來襲，羅巧倫在淡水海邊拍攝《黃金歲月》。（民視提供）

《黃金歲月》苗真 、王燦、羅巧倫到淡水漁人碼頭外景。（民視提供）

《黃金歲月》苗真上週在山區拍攝在泥土中打滾的重頭戲，今天(22日)播出。（民視提供）

民視八點檔《黃金歲月》播出以來話題不斷，收視及網路討論度都坐穩全國冠軍。昨天(21日)演員群王燦、羅巧倫及苗真在寒流7度的低溫到淡水漁人碼頭搭遊艇出外景，上演小三雪琴(羅巧倫飾演)約駿生(王燦飾演)去遊艇上幽會，不料正宮家佳(苗真飾演)也將登船抓包兩位，導致雪琴慌張在遊艇進行大逃殺，重頭戲也讓羅巧倫直喊將突破從影的尺度。

王燦表示有了上一次在山上拍戲的經驗，服裝組也會看天氣適時給保暖的飾品，像這一次就有圍巾，他口袋再多塞暖暖包，這樣就很溫暖了。而羅巧倫則分享自己的抗寒法寶，就是穿兩層發熱衣，而且她為了這場即將濕透的重頭戲，劇組貼心租潛水衣來保暖，她說本來很怕冷，結果現場看到許多禦寒用品及食品，就連自己的好朋友也特別送雞湯來給她，讓她直呼感動。

苗真表示經歷在山上的泥土上打滾成泥娃娃之後，現在對任何外景都覺得「小case」，她坦言自己可以在泥土中翻滾做泥巴浴，所以這一次搭遊艇對她來說像在海邊渡假，心情相當的好。王燦表示這次劇組把禦寒用品都備齊了，有熱薑茶還有無限量供應的暖暖包，以及登山用的防風披風，所以早上一到海邊，看到閃閃發亮的羅巧倫，好像一個禮物一樣坐在那邊，模樣超逗趣的。

此外，貼心的王燦知道今天羅巧倫即將受懲罰，要在海邊淋濕吹海風，上工前特別去買巧克力，給她補充熱量，而羅巧倫則開心回應，在之前的八點檔《嫁妝》中，就相當羨慕蘇晏霈可以跟王燦搭檔，當下就有許願想跟王燦對戲，沒想到8年後這一次就演他的小三，算是圓了當年的夢。