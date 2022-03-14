劉瑞琪因本身有甲狀腺機能亢進的問題，因此她挑選保養品更是相當慎重，她推薦來自澳洲有機草本品牌Bonnie House的天然有機精油。（柯宗緯翻攝）

年過60的資深藝人劉瑞琪，接演TVBS年度大戲《親愛壞蛋》與曾莞婷飾演母女檔。（柯宗緯翻攝）

知名的資深藝人劉瑞琪已經年過60歲，但最近出席新戲《親愛壞蛋》，仍保持完美身材及臉蛋。她透露不老祕訣，主要是長期保持身心的愉悅，還有要使用純天然、有機的精油來保養及照顧身心靈。

劉瑞琪直言，藝人是公眾人物，到哪裡都會受到矚目，這是一種無形的壓力，經常會壓得人喘不過氣來，她從1981年出道以來，在演藝圈歷練深厚，但她總是不讓外在的環境影響自己的心情，努力保持愉快及健康的身心。

劉瑞琪也提到，她本身有甲狀腺機能亢進，身體及肌膚相對比較敏感，無法使用化學製造的產品，只能使用天然的產品，因此她挑選保養品更是相當慎重，深怕一不小心形成身體的不適反應，反而造成更多的困擾。

在演藝圈出道40多年來，劉瑞琪累積的豐沛歷練讓她多了智慧與成熟的美，但卻不讓歲月在臉上留下太多痕跡，劉瑞琪笑說，這都要感謝她愛用的來自澳洲有機草本品牌Bonnie House的天然有機精油。

這款創立於1870年，來自澳洲的有機草本品牌Bonnie House來台已超過17年，擁有百分之百雙有機認證-USDA（美國農業部USDA有機認證）、ACO（澳洲ACO有機認證），且每款系列商品都有認證號碼。

資深芳療師、中華國際自然療法暨養生健康促進學會理事長的張月園表示，精油通常經過嗅吸或是擦拭身體的經皮吸收進入人體，因此絕對不可添加化工、塑化劑、香料或香精等人工添加或化學溶劑，這如同使用化學品一樣的道理，添加這些東西不僅破壞精油的本質，甚至危害健康，因此選擇天然無添加精油為首要重點。