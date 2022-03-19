余天、李亞萍的二女兒余苑綺，2014年罹患直腸癌第三期，抗癌長達8年時間，過程中復發過3次，還做過多達70次化療，目前則是在家休養，余天今（19日）出席台北海洋科技大學校慶活動時，再次被問到女兒病況，他表示由於身體出現抗藥性，化療已經無效，目前正進行最新放射性療程。

根據《三立新聞網》報導，余天出席活動時透露女兒余苑綺身體不適，原本要同行的妻子李亞萍留在家照料，因此才會缺席，提到女的病情，她表示醫生告知身體出現抗藥性，導致化療失去療效，當時夫妻倆聽到此消息時，當下立刻抱頭痛哭，非常擔憂不知道接下來該怎麼辦才好。

余天表示當全家人處於不知所措時，耕莘醫院醫生主動與他聯繫，便趕緊替女兒安排新療程，一開始是住院檢查一兩天，目前則是每天都得到醫院報到，進行半小時的療程，預計得要持續兩週左右，據悉醫生對此療程相當有把握，不用開刀及侵入性，只需靠機器手臂做放射性治療，並配合吃藥即可，不過原先幾次沒有出現副作用，直到今早才出現略微不適的狀況。

李亞萍之前聽從命理師建議，將她改名為余泳澐，希望為此化解厄運，沒想到病情遭酸民嘲諷「是要拼世界金氏紀錄？」她為此喊話酸民：「如果不想看到我，可以不要點擊甚至封鎖或者轉台」，也替家人澄清絕對沒有利用她的病情炒新聞，高EQ回應贏得網友一片讚賞。