國寶級喜劇演員顧寶明今(19日)病逝，享壽72歲，妻子和小孩都陪伴左右，伴他走完人生最後一程，而他臉書最後發文也曝光，就是去年4月生日和親友吃飯的慶生照，當時氣色看起來頗佳，如今再傳出他的消息，卻已經是天人永隔，讓所有人感到不捨。

顧寶明臉書最近一次發文，停留在去年4月生日和親友慶生聚餐的照片，只見他頭戴鴨舌帽，對著鏡頭擺出些許微笑，雖然氣色頗佳，但身形看起來卻略微消瘦，他也寫道：「收到大家的祝福，備感珍貴，祈願大家平安喜樂，謝謝你們」，沒想到剩不到一個月就要歡度生日的他，卻傳出病逝的噩耗，讓所有人備感不捨。

顧寶明生前臉書最後動態曝光。（顧寶明臉書）

顧寶明生前有三段婚姻，2005年梅開三度娶小20歲嫩妻，行事低調的他為了保護家人，從未讓太太在螢光幕前曝光，過去在節目上談到前兩段婚姻，他懺悔表示年輕時愛玩，不懂珍惜，沒有做好準備就結婚，如今經過不斷反省，才知道由於自己心裡沒有別人，因此看不到缺失的部分，目前和兩位前妻也早已沒有聯繫。

果陀導演梁志民稍早證實死訊後，也上傳顧寶明2年前在舞台劇的最後一幕，只見演出結束後向台下的觀眾鞠躬，期間更是忍不住拭淚，台下觀眾也以如雷貫耳的掌聲給予回應，如今他不僅告別人生舞台，也揮別多年的表演舞台，令人不勝唏噓。