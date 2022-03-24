不少人喜歡收藏古書，但由於出版時間長，期間還可能遇上天災人禍，因此保存相當不容易。日本一間二手書店近日意外在一本已經出版120年的古書中，發現一個保存完整的押花書籤，照片曝光後立刻引發網友熱議，許多人都感到驚奇不已。

根據日本媒體《withnews》報導，二手書店「古書森羅」近日在推特發文，透露他們最近在一本已經出版120年的古書中，發現一個保存相當完好的押花書籤，從照片中可以看到，這本古書的內頁都已經泛黃，上面還有一點一點的污漬，但夾在書頁中的押花書籤，外觀和形狀都十分完整。

店家在推文中表示，雖然過去曾處理過許多書籍，在書頁內找到押花書籤並不罕見，但這個押花書籤更加特別的理由是，這本古書已經出版120年，在無數陌生人之間轉手，又經歷了地震、戰爭、淹水的天災人禍，書籤卻始終保持如此完好的狀態，真的非常難得，店家也認為會和這個書籤相遇是冥冥之中注定好的命運，因此決定將其收藏、好好保存。

推文一出立刻引發熱烈討論，網友們紛紛留言：「真是一場美好的相遇」、「要盡量避免接觸氧氣才能保存得久」、「好想知道把花夾在這本書裡的人當時在想什麼」、「來自120年前的浪漫」、「感動到好想哭喔」、「這個是萩花吧？」、「又是戰爭又是自然災害，以前的人到底是怎麼活下來的？」。