余天今出席台北海洋科技大學56週年校慶活動，為好朋友林世宗站台。（台北海大wakeup提供）

余苑綺「身體出現抗藥性，化療無效」 余天曝女兒最新療程

余天今（19日）一早出席台北海洋科技大學56週年校慶活動，為好朋友市議員也是該校董事長林世宗站台，談到二女兒余苑綺的病情，余天忍不住落淚稱醫生說化療已沒用，目前正嘗試最新療法。

李亞萍原也要一起出席台北海大校慶但因二女兒余苑綺身體不舒服未到場，談到余苑綺病情，余天表示女兒約有20顆腫瘤，目前身體仍不太舒服，化療都沒用，因為醫生說她有抗藥性。

余天透露最近遇到一位耕莘醫院的博士，建議可嘗試最新療法「放射刀」，「可以直接針對腫瘤去殺癌細胞，所以現在是在試這個，更新的，不用開刀，也沒侵入性。」女兒每天必須到醫院做半小時的療程，至少需連續做2周，暫時還沒看到效果，但起碼已經沒有副作用。

余天也說余苑綺目前搬出去住，心情好很多，「看她心情好了，但最近又瘦到剩49公斤，當然心疼啊！」余苑綺也疑似腫瘤壓迫到背部和肚子，晚上都會無法入睡，他不捨女兒抗癌之路很辛苦，「化療快70次了，她一個人可以化療70次這樣，每次看她化療回來就吃也吃不下就吐，難過啊，唉。」

老婆李亞萍愛女心切，經常去看余苑綺，擔心她剛搬家缺東西，「她（指李亞萍）就到處去買啊，去看缺什麼就買什麼」。

至於兒子余祥銓與女友不斷傳出好事近了，余天則說：「沒有啦，他們都亂講，沒有那麼快，我有跟他們講，喜歡就結婚啊。」也說余苑綺也不會催婚弟弟，「他們兩個很好，而且祥銓也幾乎每天都去陪他，陪小孩玩逗他開心」。