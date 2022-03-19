梁志民（左）、呂曼茵分享過去與顧寶明合作的點點滴滴。（羅永銘攝）

國寶級演員顧寶明驚傳過世 享壽72歲

國寶級喜劇演員顧寶明在19日清晨病逝，享壽72歲。顧寶明遺孀、女兒向來低調，家屬委託顧寶明生前的好友果陀劇團創辦人梁志民出面對外說明，梁志民透露顧寶明離世的很突然，4天前剛入院檢查胃出血、十二指腸潰瘍等狀況，加上顧寶明近年罹患自律神經失調，身體虛弱、抵抗力不佳，醫生說顧寶明因為心肺衰竭、器官老化導致突然停止呼吸，令人不捨。

梁志民表示顧寶明太太、女兒一時難以接受，現在心情已平復許多，正忙籌備顧寶明的身後事。梁志民、顧寶明相識20年，每3個月都會保持通話、聯繫，上次聯絡時，顧寶明身體狀態不錯，沒想到突然離世，顧寶明也沒留下遺言，至於有遺願？梁志民坦言顧寶明近年身體不佳鮮少參與演出，但仍希望身體能早點恢復健康，再跟好友們同台演戲，不料此心願來不及實現。

梁志民、顧寶明曾合作5部舞台劇，梁志民感性說與顧寶明的關係不只是工作夥伴，還是最親密的家人，「他的離世對我而言，不只是損失非常好的長輩、同事，還像是損失了一位家人。」

他憶起在2020年一起合作《接送情》，在最後謝幕時，特別感動，忍不住拿出手機記錄下最後的時刻，沒想到就是顧寶明最後一次站在台上的身影，「 我知道寶哥憑著生命最後一分力量做演出表演，觀眾給予掌聲，讓我非常感動、震驚。」