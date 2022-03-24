家住桃園市平鎮區的沈姓老翁，24日上午因為女兒外出工作，覺得肚餓難耐，所以獨自徒步出門覓食，卻不小心忘記了回家的路，一個人徘徊在車水馬龍的延平路上內，所幸巡邏員警經過，發現老翁神色有異，及時伸援，才能幫助老翁找到回家的路。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，家住平鎮區環南路，略有失智的79歲沈姓老翁，因女兒外出工作，家裡空無一人，老翁想外出買點東西吃，所以僅穿著單薄的外套、拄著拐杖就徒步出門，沒想到出門後卻忘了回家的路，於是獨自徘徊在車來車往的延平路上，不知所措。

幸好警員潘柔涵及林鈞毅巡邏經過，發現老翁眼神徬徨無助，立即上前關心，詢問之下才知道原來老翁已經自己一個人在外徘徊許久，無奈老翁語焉不詳，只嚷嚷的肚子餓，加上天氣有點冷，於是員警立即電召巡邏車將老翁帶回駐地安置，並提供麵包及熱飲讓老翁果腹。

最後員警利用人臉辨識系統，順利查出老翁身份，立即協助通知老翁家人，這才知道原來老翁女兒外出工作，家裡未有人在，員警擔心老翁獨自在家安全堪慮，於是暖心的陪同，直至老翁女兒返家才放心離去。老翁女兒表示，幸好此次得警方協助，父親才能平安返家，對於警方熱心協助感謝不已。