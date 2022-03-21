影集《創造安娜》改編自真人真事，描述女主角假裝富二代騙倒一群上流人士，不僅成功擠身紐約名媛圈，更從身邊友人一路騙到酒店、銀行，最終因多項詐欺與竊盜罪判刑入獄的故事。其實台灣也有一名本土版「安娜」，她長年以「Anna」之名活躍於時尚圈，更自稱是代理義大利服飾的富二代千金，看過的人指稱她臉蛋神似女星「隋棠」；結果她卻被踢爆不僅騙錢還大搞仙人跳，害一名男子直接被「榨乾」。

財經專家陳高超日前在《新聞挖挖哇》節目中分享，這名莊姓「假千金」年約41歲，據說面貌酷似女神隋棠；她在IG放上許多與名人的合照，透過經營出來的虛假形象活躍於時尚圈，就連郭台銘的夫人曾馨瑩都要向她請教「義式穿搭」，但她卻能藉此誆騙別人的錢至少上千萬元。

財經專家陳高超分享「假千金」靠假形象詐財千萬的故事。（圖／取自Youtube《新聞挖挖哇！》）

不僅如此，這位假千金還爆出設局仙人跳，她跟C女出去玩的時候，找來一名陳男，3人一起去Motel唱歌；幾天後假千金就跑去向陳男控訴，說他欺負C女害對方鬧輕生，要對方拿出150萬來和解，之後又說有找立委蔣萬安「喬」事，需要再給38萬云云。

當時陳男因為有和假千金發生性關係，這下子又被她說「當初沒有合意」、「你對我性侵」，先獅子大開口跟他要800萬，最後以350萬和解，簡直就是把男方給一步步榨乾；後來陳男愈想愈不對勁，打電話到蔣萬安的服務處求證，接到回應說：「我們立委從來不處理這樣的一個事情」，才發現原來都是假千金自導自演的詐騙技倆。

（影片來源取自《新聞挖挖哇！》若有移除請見諒）

據陳高超說，目前事件都已進到司法系統處理，這名莊姓女子口中的代理商公司早在2014年間解散，而當初謊稱有合格的金融代操資格、及投資股市專長，詐騙千萬等情節，也在去(2021)年6月依違反《證券投資信託及顧問法》被起訴；陳男則控告她詐欺，假千金反告陳男性侵，全案由台中地檢署偵辦，至於假千金的社群平台則是全面關閉的狀態。

近期在Netflix登上收視前茅的影集《創造安娜》，改編自詐欺犯安娜．索羅金（Anna Sorokin）的真實故事。她謊稱自己是財產繼承人，不僅成功擠身紐約名媛圈，更從身邊友人一路騙到酒店、銀行，最終在2017年10月被逮並起訴，遭判處4至12年的監禁且勒令賠償19萬9,000美元。安娜對於時裝造型講究的程度，竟然將嚴肅的審判法庭變成她的時裝伸展台。劇中她拒絕穿著法庭提供的服裝，更因此歇斯底里，甚至延遲出庭的橋段並非空穴來風；即便安娜的舞台已經從曼哈頓上城淪落至法庭，「衣著品味」被公認是她最強大、並且始終不離不棄的武器。