新北警破獲假博弈機房 衝入畫面曝 拘提7人到案

新北市刑大科偵隊去年底接獲情資，詐騙集團利用民眾投機心態，於LINE群組、臉書社群刊登投資博弈廣告，佯稱加入會員即可穩賺不賠。經與台中市刑大、大雅分局共組專案小組偵辦，鎖定魏姓犯嫌為首詐騙集團，本月8日執行搜索及拘提，一舉破獲「THA娛樂城」網站詐欺賭博機房，逮捕魏嫌及林姓成員共7人到案，查扣作案電腦、手機、隨身碟、49萬餘元，全案移送台中地方檢察署偵辦。

警方調查，31歲魏嫌詐欺通緝中，涉組詐欺集團指揮成員犯案，除經常更換機房營運據點，並利用人頭卡申辦社交軟體帳號進行聯繫，規避警方查緝。經專案小組達3個月跟監蒐證，8日至台中多處執行搜索，順利將主嫌、幹部及員工等7人拘提到案。

警方初步清查，迄今有17人受害，損失金額約150萬元。偵訊後，全案以詐欺罪嫌移送偵辦。警方呼籲，曾因投資博弈網站「THA娛樂城」受騙的民眾，可就近至警察機關報案，以維護自身權益。