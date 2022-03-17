苗栗警分局印製的反詐宣導單。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗警分局三義分駐所所長林莞興，日前前往三義鄉農會宣導反詐騙，不到幾個小時，行員發現一名湯姓男子遭詐騙集團以投資為名行騙，準備匯款，行員隨即通報分駐所員警趕來勸阻，幫湯某救回辛苦積蓄。

三義分駐所所長林芫興日前持「看完再匯款」防詐宣導單，至三義鄉農會宣導，隔沒多久，農會行員就受理1名湯姓民眾臨櫃匯款5萬元，並稱是要做投資之用，行員認為民眾可能遭詐，故請警方到場協助。

分駐所警員陳彥勝趕往農會，詢問湯某匯款用途，湯某表示，他是在通訊軟體認識自稱是某投資顧問公司經理的女子，該女子假借交友名義與他聊天，不斷鼓吹他投資所屬的投資顧問公司，要他匯款30萬元，他表示僅願意先投資5萬元，對方立即提供帳戶，他不疑有它，才到農會匯款。

陳員一聽就知這是標準的投資詐騙圈套，隨向湯某解說詐騙集團慣用「假投資，真詐財」的手法，並持「宣導單」給湯男觀看，湯男這才恍然大悟，感謝警方及農會行員及時阻止。

苗栗警察分局表示，詐騙集團大多透過架設假網站、臉書、私人LINE及交友軟體管道，向不特定人士搭訕，待被害人加入好友後便開始詐騙其到銀行或ATM匯款，之後詐騙投資網站就無預警關閉或是網友便會人間蒸發。為幫助民眾分辨真偽，請民眾撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，警方會派員前往處理，絕對不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。