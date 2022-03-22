桃園市龜山區45歲陳姓男子在臉書認識正在國外打仗的陌生女軍官，雙方加line 後女軍官不斷噓寒問暖表示要寄包裹給陳男，惟需支付手續費美金3000元請陳男幫忙負擔手續費匯入台灣郵局帳號，陳男不疑有他到郵局詢問美金折算台幣問題，引起行員關心提問赫然發現男子疑似遭詐騙立刻通報坪頂派出所，員警趕到現場向陳男勸說提列疑點「國外女軍官怎麼會有台灣郵局帳號」，提供許多網友詐騙即時新聞案例，經過苦口婆心勸說下陳男才恍然大悟，協助警方將該帳號通報為警示帳號。

坪頂派出所接獲龜山區新興街大崗郵局行員通報陳姓男子疑似遭詐騙要匯款，員警趕到現場詢問站在櫃台前的陳姓男子，原來陳姓男子最近在臉書上與陌生女子加入好友，聊天才知道是國外正在打仗的女軍官相談甚歡，女軍官與他加LINE 後女軍官不斷噓寒問暖，表示要寄包裹給他，但是從戰地寄到台灣需要支付手續費美金3000元，折合台幣85457元。陳男願意幫忙支付手續費後，女軍官提供台灣郵局帳號，因陳男到郵局詢問行員美金匯率時，才引起行員關心提問發現陳男疑似詐騙。

員警向陳男苦口婆心勸說並分析「正在打仗的女軍官怎麼會有空寄包裹」、「外國人怎麼會提供台灣郵局帳號」、「外國人用了LINE傳簡體字」明顯有問題，再提供最近網路新聞詐騙集團手法案例後，陳男頓時恍然大悟決定不再匯款，也配合警方製作筆錄將該郵局帳號列為警示帳戶。

坪頂派出所所長孫維鴻表示詐騙集團手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或鄰近派出所諮詢查證，以免遭騙損失財產。