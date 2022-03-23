高雄市一名63歲陳姓女子接獲詐騙電話，稱因電腦遭駭客入侵，導致她成為某購物平台的會員，需要匯款解除平台會員資格，陳婦信以為真，到超商先匯3萬元後，詐騙集團又冒充郵局人員，要她購買遊戲點數來取消會員資格，警方到場後接起詐騙集團電話就是一陣反擊，逼問對方哪個郵局、哪個縣市，讓詐騙集團完全講不出話來。

前鎮警分局瑞隆派出所21日21時許接獲轄內超商店員報案稱有一名女子欲購買龐大金額的遊戲點數，到場時63歲的陳姓女子正在與某位自稱為郵局的人員通電話，巡佐楊昭男立即接過手機與對方交談，就是一陣質問：「你還郵局哩！我就是派出所的人，我都有錄影錄音，你是誰？哪個郵局？你講啊！什麼縣市？」，一連串反擊讓對方完全無法招架。

原來陳女接獲一通陌生來電後，對方聲稱因電腦駭客問題導致她誤成為購買平台的會員，如要取消會員資格必須先匯款，陳女不疑有他先匯款新臺幣3萬元，因ATM有每日匯款金額3萬元上限，詐騙集團再佯稱自己是郵局人員，請陳女再到超商購買6萬遊戲點數，即可取消會員資格，當陳至超商欲購買遊戲點數時，所幸超商店員機警地察覺異狀，立即請警方到場協助，才成功阻止她再度受騙，保住辛苦存下的積蓄。